В Польше назвали окончательное число погибших в результате катастрофических наводнений

Полиция Польши в настоящее время зарегистрировала семь смертей, которые почти точно произошли в результате катастрофических наводнений, и один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такие цифры сообщили на официальных страницах полиции.

В полиции отметили, что слухи о том, что жертв стихии якобы гораздо больше, не соответствуют действительности.

"Всего зарегистрированы смерти семи человек, обстоятельства смерти которых указывают на то, что причиной было утопление", – заявили в полиции.

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Люди, пять мужчин и две женщины, погибли в городках Бельско-Бяла, Ниса, Новый Светув, Клодзко, Лёндек-Здруй, Строне-Шлёнски. Их нашли в реках, среди затопленных улиц, домов или в авто.

В среду главный начальник полиции Марек Боронь объявил, что новых сообщений о пропавших без вести не было – пока это один человек. В СМИ сообщали, что это 77-летняя женщина из Клодзко, ее поиски продолжаются.

Dolnośląska policja informuje o trwających poszukiwaniach zaginionej 77-latki. Kobieta z powiatu kłodzkiego zaginęła, gdy przez region przechodziła powódź. Poszukiwania trwają, jak wynika ze zdjęć, m. in. w Lądku-Zdroju. fot. Dolnośląska Policja @RMF24pl pic.twitter.com/gFayVEHRyH – Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) September 25, 2024

Ранее лидер ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак публично озвучивал предположение, что погибших в Польше гораздо больше, чем сообщают официально, потому что, по его восприятию, масштабы стихийного бедствия в стране гораздо больше, чем в Австрии, где также семеро погибших.

"Есть информация из наиболее пострадавших городков, что погибших больше. По словам людей, которые там живут, на стенах и столбах появляются некрологи", – говорил он.

Напомним, наводнения начались на прошлой неделе после сильных ливней на северо-востоке Чехии и юго-западе Польши. В тех городках и селах вода уже отступила.

Сейчас большая вода на реке Одра движется ниже по течению. Во вторник на западе Польши затопило еще одно село.

Теперь наводнения угрожают Западнопоморскому воеводству – последнему региону на ее пути к Балтийскому морю, пиковый уровень воды ожидают в пятницу.