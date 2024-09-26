У Польщі назвали остаточну кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней

Поліція Польщі на цей час зареєструвала сім смертей, які майже точно сталися внаслідок катастрофічних повеней, і одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такі цифри повідомили на офіційних сторінках поліції.

У поліції наголосили, що чутки про те, що жертв стихії нібито набагато більше, не відповідають дійсності.

"Всього зареєстровано смерті сімох осіб, обставини смерті яких вказують на те, що причиною було утоплення", – заявили у поліції.

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Люди, п'ятеро чоловіків і дві жінки, загинули у містах Бельсько-Бяла, Ниса, Новий Светув, Клодзко, Льондек-Здруй, Строне-Шльонскі. Їх знайшли у річках, серед затоплених вулиць, домівок або в авто.

У середу головний начальник поліції Марек Боронь оголосив, що нових повідомлень про зниклих безвісти не було – наразі це одна особа. У ЗМІ повідомляли, що це 77-річна пані з Клодзко, її пошуки тривають.

Dolnośląska policja informuje o trwających poszukiwaniach zaginionej 77-latki. Kobieta z powiatu kłodzkiego zaginęła, gdy przez region przechodziła powódź. Poszukiwania trwają, jak wynika ze zdjęć, m. in. w Lądku-Zdroju. fot. Dolnośląska Policja @RMF24pl pic.twitter.com/gFayVEHRyH – Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) September 25, 2024

Раніше лідер ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак публічно озвучував припущення, що загиблих у Польщі набагато більше, аніж повідомляють офіційно, тому що, за його сприйняттям, масштаби стихійного лиха в країні набагато більші, ніж в Австрії, де також сім загиблих.

"Є інформація з найбільш постраждалих містечок, що загиблих більше. За словами людей, які там живуть, на стінах і стовпах з’являються некрологи", – казав він.

Нагадаємо, повені почалися минулого тижня після сильних злив на північному сході Чехії та південному заході Польщі. У тих містечках і селах вода вже відступила.

Зараз велика вода на річці Одра рухається нижче за течією. У вівторок на заході Польщі затопило ще одне село.

Тепер повені загрожують Західопоморському воєводству – останньому регіону на її шляху до Балтійського моря, піковий рівень води очікують у п'ятницю.