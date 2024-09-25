Наводнения угрожают еще одному региону Польши
Большая вода на реке Одра движется вниз по течению и теперь угрожает наводнениями в Западнопоморском воеводстве Польши – последнем регионе на ее пути к Балтийскому морю.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.
Максимальное повышение уровня воды в Западнопоморском воеводстве ожидают во второй половине дня 27 сентября, а до Щецина волна наводнения дойдет под конец недели. Местные власти и спасательные службы активизировали приготовления к возможным подтоплениям.
Губернатор региона Адам Рудавский в среду посетил несколько мест на юге воеводства, которым угрожают подтопления.
"Мы были в Хлевице, в Пожече. По моему мнению, там хорошая готовность. Во всех селах есть мешки, берега укреплены, установлены дамбы... Люди повысили готовность, но при этом паники нет", – сказал он в комментарии СМИ.
Несколько дорог в том районе уже закрыли и еще несколько могут закрыть в ближайшее время.
По словам губернатора, максимальный уровень воды в этих селах ожидаемо будет ниже, чем во время наводнения 1997 года.
Напомним, первой от наводнений пострадала польская Силезия. В тех городках и селах вода уже отступила.
В Румынии в начале недели активизировали приготовления к наводнению, которое движется вниз по Дунаю.