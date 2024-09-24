На заході Польщі затопило ще одне село

На південному заході Польщі затопило ще одне село, розташоване неподалік річки Одра.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У багатьох місцях на південному заході Польщі вже починають наводити лад після повеней, але подекуди затоплює нові населені пункти.

24 вересня вода почала підніматися у селі Осечниця у Любуському воєводстві, неподалік кордону з Німеччиною.

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Natalia Kukulska-Zołodek

Велика вода з Одри пішла у течію місцевої річки Бєла і вона тепер виходить з берегів та загрожує домівкам. Станом на середину дня підтопило близько 70 будинків, рівень води сягає колін і може піднятися ще на 40 см.

Natalia Kukulska-Zołodek

Немолоді місцеві мешканці кажуть, що це третя повінь, яку вони застали.

Минулого тижня від масштабних повеней на північному заході Польщі постраждали десятки містечок і сіл, двоє людей загинули. До ліквідації наслідків залучені понад 23 тисячі військових, у тому числі команди військових хіміків для дезінфекції території.

Угорщина вже пройшла пік повені, там вона не завдала такої великої шкоди, як у Польщі та Австрії.