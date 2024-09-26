Оппоненты Орбана требуют его реакции на скандальные слова соратника о венгерской революции

Оппоненты венгерского премьера Виктора Орбана набросились с сокрушительной критикой на его политического директора после скандальных слов, которыми он обесценил борьбу участников венгерской революции 1956 года, чтобы покритиковать сопротивление Украины российской агрессии, и требуют реакции самого Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", комментарии они публикуют на своих страницах в Facebook.

Поводом для возмущения стали слова политдиректора и близкого советника Виктора Орбана Балажа Орбана о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".

Главный соперник Орбана Петер Мадяр, лидер политсилы "Тиса", заявил, что Балаж Орбан своими словами о венгерском восстании "перешел все границы" и после такого не может оставаться на посту.

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"Он умудрился бросить на алтарь рутинной пропагандистской коммуникации 13 самых ярких дней из истории Венгрии ХХ века. Этими словами Балаж Орбан унизил память о тысячах венгерских борцов, сотни из которых – в отличие от Балажа Орбана – были готовы положить свои жизни за свободу и независимость своей страны.

Этими словами Балаж Орбан потоптался по краеугольным основам конституционного строя и независимости Венгрии", – возмутился Мадяр.

Он заявил, что после такого Балаж Орбан должен уйти в отставку до 23 октября – 68-й годовщины венгерской революции 1956 года.

Лидер оппозиционной "Демократической коалиции" Венгрии, бывший премьер Ференц Дюрчань заявил, что высказывания Балажа Орбана можно трактовать как то, что правительство Орбана "готово без сопротивления передать Венгрию россиянам".

"Господин премьер, ваш политический директор только что заявил, что Венгрия капитулировала бы, если бы Россия напала на нас. Это заявление означает, что ваше правительство является не гарантом, а предателем венгерской независимости... Вы являетесь российскими агентами, наемниками иностранной силы, которые преступно узурпировали руководство страной... У вас остается единственный выход – отставка", – заявил Дюрчань.

Как известно, венгерская власть и Орбан в частности являются открытыми критиками военной помощи Украине и продолжают поддерживать отношения с Россией. В июле премьер Венгрии, которая начала председательство в Совете ЕС, сразу же отправился в "миротворческое турне" в Москву и Китай. В ЕС дистанцировались от этих визитов.

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