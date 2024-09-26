Советник Орбана после шквала критики заявил, что его слова "перекрутили"

Политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан после жесткой критики его рассуждений о венгерской революции и сопротивлении Украины заявил, что его слова перекрутили.

Как сообщает венгерский портал 444, об этом Балаж Орбан заявил в видео в Facebook в свою защиту.

Он заявил, что никоим образом не хотел обесценить борьбу участников венгерской революции.

"К сожалению, в политике очень типичным явлением является искажать чьи-то слова... Герои 1956 года – национальные герои. Память о них святая и нерушимая. Герои 1956 года были на правой стороне и боролись за правильное дело. А что касается российско-украинской войны, то, к сожалению, дело в том, что мы уже 2,5 года под давлением провоенной пропаганды, которая ничего не стесняется, и даже того, чтобы смешивать память о 1956 году с российско-украинской войной", – заявил Орбан.

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Он добавил, что это "не война Венгрии" и Венгрия хочет оставаться в стороне.

В то же время Балаж Орбан фактически не объяснил фразы, которая вызвала наибольшее возмущение – что Венгрия после опыта 1956 года в случае агрессии наверное не стала бы оказывать сопротивление, как Украина, поскольку это "безответственно".

Оппоненты венгерского премьера Виктора Орбана из-за этого заявления Балажа Орбана набросились на него с сокрушительной критикой и требуют реакции премьера Виктора Орбана.