Канада и Франция помогут Украине защищаться от России в киберпространстве

Франция и Канада приняли декларацию, в которой, в частности, договорились совместно помочь Украине противостоять агрессии России в киберпространстве.

Об этом говорится на сайте канадского правительства, передает "Европейская правда".

Канадско-французская декларация об укреплении партнерства в области обороны и безопасности была согласована во время встречи в Оттаве 26 сентября премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как говорится в декларации, лидеры стран призвали работать вместе, чтобы способствовать развитию укрепленного партнерства в сфере обороны и безопасности.

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В частности там акцентировали, что Вооруженные силы обеих стран "будут продолжать углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины".

"Мы стремимся сотрудничать с Украиной и нашими партнерами, чтобы дать Украине возможность защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность перед лицом российской агрессии, как в традиционных сферах, так и в киберпространстве, в частности путем поддержки укрепления гражданского потенциала Украины в сфере кибербезопасности через Таллиннский механизм", – говорится в документе.

Также Оттава и Париж "полны решимости" внести свой вклад в поддержку принципов Устава ООН, а также "способствовать управлению международными кризисами и конфликтами, в том числе в кибернетической сфере, а также обеспечивать безопасность и оборону коллектива членов НАТО".

"Поэтому мы будем углублять наше сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью поддержки Украины, содействия региональной стабильности и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе, укрепления нашего сотрудничества в управлении кризисами и модернизации наших вооруженных сил и борьбе с иностранным вмешательством и манипулированием информацией", – говорится в документе.

Напомним, в декабре 2023 года Эстония и еще девять государств запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

В начале сентября 2024 года разведывательная служба Германии BfV обнародовала предупреждение о том, что за рядом онлайн-атак на страны НАТО и ЕС стоит группа киберпреступников, принадлежащая к российской военной разведке.

А полиция безопасности Эстонии установила, что военное подразделение под командованием Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ осуществляло кибератаки против Украины, а также стран НАТО и ЕС, в том числе Эстонии с 2020 года.