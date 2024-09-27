Канада та Франція допоможуть Україні захищатися від Росії у кіберпросторі

Франція та Канада ухвалили декларацію, у якій, зокрема, домовилися спільно допомогти Україні протистояти агресії Росії у кіберпросторі.

Про це йдеться на сайті канадського уряду, передає "Європейська правда".

Канадсько-французька декларація про зміцнення партнерства в галузі оборони та безпеки була погоджений під час зустрічі в Оттаві 26 вересня прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Франції Емманюеля Макрона.

Як йдеться у декларації, лідери країн закликали працювати разом, щоб сприяти розвитку зміцненого партнерства у сфері оборони та безпеки.

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Зокрема там акцентували, що Збройні сили обох країн "продовжуватимуть поглиблювати стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України".

"Ми прагнемо співпрацювати з Україною та нашими партнерами, щоб дати Україні змогу захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії, як у традиційних сферах, так і в кіберпросторі, зокрема шляхом підтримки зміцнення цивільного потенціалу України у сфері кібербезпеки через Талліннський механізм", – йдеться у документі.

Також Оттава та Париж "сповнені рішучості" зробити свій внесок у підтримку принципів Статуту ООН, а також "сприяти управлінню міжнародними кризами та конфліктами, у тому числі в кібернетичній сфері, а також забезпечувати безпеку та оборону колективу членів НАТО".

"Тому ми будемо поглиблювати наше співробітництво в сфері оборони та безпеки з метою підтримки України, сприяння регіональній стабільності та безпеці в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнення нашої співпраці в управлінні кризами та модернізації наших збройних сил і боротьбі з іноземним втручанням і маніпулюванням інформації", – йдеться у документі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Естонія та ще дев’ять держав запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

На початку вересня 2024 року розвідувальна служба Німеччини BfV оприлюднила попередження про те, що за низкою онлайн-атак на країни НАТО і ЄС стоїть група кіберзлочинців, що належить до російської військової розвідки.

А поліція безпеки Естонії встановила, що військовий підрозділ під командуванням Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ здійснював кібератаки проти України, а також країн НАТО і ЄС, зокрема Естонії з 2020 року.