У Німеччині звинуватили російську військову розвідку в кібератаках на ЄС, Україну і НАТО

Розвідувальна служба Німеччини BfV оприлюднила в понеділок попередження про те, що за низкою онлайн-атак на країни НАТО і ЄС стоїть група кіберзлочинців, що належить до російської військової розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на опубліковану відомством комунікацію.

Разом з іншими міжнародними партнерами BfV встановила, що групи, які належать до підрозділу 29155 російської військової розвідки, "відповідальні за комп'ютерні мережеві операції проти глобальних цілей з метою шпигунства, саботажу і завдання шкоди репутації щонайменше з 2020 року".

У матеріалі застерігається, що цей підрозділ, також відомий як Cadet Blizzard або Ember Bear, стояв за атаками шкідливого програмного забезпечення WhisperGate на українські об'єкти в січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Попередження з'явилося після того, як Берлін звинуватив Москву в серії кібератак на керівну партію соціал-демократів і низку німецьких компаній в ІТ, логістиці та аерокосмічній галузі.

Атаки включали викрадення та публікацію конфіденційних даних.

Цей же підрозділ російської військової розвідки також підозрюється у причетності до отруєння Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році.

Раніше зі схожим застереженням щодо діяльності підрозділу 29155 виступили в Поліції безпеки Естонії.