Как власти Грузии снимают с РФ ответственность за войну 2008 года и при чем здесь Украина

Гори, 9 августа 2008 года. Тогда ни для кого в Грузии не было сомнений, кто агрессор в этой войне

"9 августа 2008 года... Сапоги осетинских братьев на спине Георгия. Прости, Георгий", – такой пост с соответствующей фотографией разместила Мака Чиквиладзе, вдова Национального героя Грузии (кавалера высшей государственной награды) Георгия Анцухелидзе.

Во время российско-грузинской войны 2008 года сержант Анцухелидзе попал в плен, и как стало впоследствии известно – погиб от пыток южноосетинских коллаборационистов РФ.

Этот пост – одна из самых острых, однако далеко не единственная реакция грузинского общества на последнюю инициативу правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетного лидера Бидзины Иванишвили.

14 сентября, выступая на предвыборном митинге в Гори, Иванишвили заявил о необходимости попросить прощения у "осетинских братьев" за развязывание войны 2008 года.

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Это заявление полностью соответствует риторике Кремля.

Напомним, Россия полностью возлагает ответственность за начало войны на Грузию, прежде всего на ее тогдашнего президента Михеила Саакашвили.

Однако даже критикуя Саакашвили, действующая власть Грузии до сих пор не пересекала эту красную линию.

Показательно, что это заявление прозвучало накануне парламентских выборов, которые, как полагают, станут решающими для определения дальнейшего внешнего курса Грузии.

Еще до выборов партия власти уступает по уровню поддержки оппозиции. Но это не мешает власти делать заявления, неприемлемые для четкого большинства грузинского общества.

Какое влияние это заявление будет иметь на результаты голосования? И почему это важно для Украины в не меньшей степени, чем для самой Грузии? На эти вопросы мы ответили в коротком видео.

А тех, кто хочет подробнее разобраться в нюансах грузинского противостояния, приглашаем прочесть статью.

Сенсация в Гори

"Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинщики войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат самый строгий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы попросить прощения за то, что в соответствии с полученным заданием предательское "Единое национальное движение" в 2008 году окутало пламенем наших осетинских сестер и братьев", – заявил 14 сентября на митинге в Гори Бидзина Иванишвили.

Почетный президент "Грузинской мечты" и самый влиятельный политик страны также озвучил уверенность в том, что после таких извинений с грузинской стороны "братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится историческим взаимным прощением и искренним примирением".

Показателен даже выбор места для объявления заявления – в 2008 году Гори был оккупирован российскими войсками. А в дополнение в городе и его окрестностях живут немало беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы от осетинских сепаратистов.

Скандальность этого заявления очевидна, но было ли оно ожидаемым? И да, и нет.

"Да" – потому что в "Грузинской мечте" еще раньше причиной войны называли действия Михеила Саакашвили.

"Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако фактом является то, что авантюрные действия Саакашвили в августе 2008 года были не результатом его психической неуравновешенности, а результатом предательства, заказанного извне и хорошо спланированного", – говорится, в частности, в заявлении партии, обнародованном с месяц назад, в контексте очередной годовщины той войны.

Еще один "красный флажок" – в этом году грузинские власти отмечали начало войны 2008 года не 7-го, а 8 августа. Разница в один день имеет принципиальное значение – 7 августа начался ввод российских войск на территорию Южной Осетии, то есть на суверенную территорию Грузии. А уже 8 августа, реагируя на это, грузинские войска начали боевые действия.

До сих пор, много лет подряд, Тбилиси убеждал мир, что война 2008 года началась именно 7 августа и ее начала РФ.

Отказ нынешней власти от этой практики стал важным шагом к переходу к российскому видению событий 2008 года.

Однако до сих пор, даже обвиняя Саакашвили, теперешние власти Грузии никогда не путали, кто в той войне был агрессором, а кто жертвой. И точно не призывали жертву извиняться перед агрессором (или его коллаборационистами).

"Такие заявления наносят вред, прежде всего замалчиванием роли России, ведь грузино-осетинский конфликт тлел с начала 1990-х годов, и вмешательство северного соседа было очевидным. Но Иванишвили поворачивает дело так, что в этом виноват Запад, а Россия ни при чем. Поэтому рассматривать такие обещания стоит исключительно в негативном ключе – они готовы уничтожить государственность Грузии ради сохранения своей полуфеодальной власти", – так для "Эхо Кавказа" это заявление комментирует бывший грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили.

Он предполагает, что попытки снять ответственность с РФ приведут к тому, что вскоре откуда-нибудь из Зугдиди (город у линии разграничения с оккупированной РФ Абхазией) "аналогичные извинения прозвучат и перед абхазами".

"Плевок в душу" без ответа

"Грузия ведет себя необычно адекватно. Как будто вышла из многолетнего запоя или психоза. В целом горячо приветствуем!" – комментирует заявление Иванишвили российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян.

Стоит отметить, что, в отличие от пропагандистов, российские чиновники обходят вниманием изменение курса Тбилиси (о причинах этого поговорим потом).

Сохраняют молчание и осетинские сепаратисты. Пока что на это заявление отреагировал только "МИД Абхазии", выразив надежду, что это заявление будет подкреплено "реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинении перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора".

При этом предложение Иванишвили вызвало ожидаемо острую реакцию и в оппозиции Грузии, и в обществе.

"Этим заявлением "Грузинская мечта" служит только интересам России, подрывает политику непризнания оккупированных территорий и наносит ущерб национальным интересам Грузии", – говорится в заявлении "Единого национального движения" (партии Саакашвили).

"Сегодня Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия виновна в войне 2008 года и что Грузия напала на осетинский народ. При этом он приравнял грузинских воинов к террористам и обвинил в геноциде осетин!" – сказано в заявлении молодежного движения "Дафиони", которое стало организатором акции протеста под парламентом Грузии 15 сентября.

Также в заявлении "Дафиони" предложение Иванишвили названо "плевком в душу" и "оскорблением Грузии и ее героев".

Впрочем, стоит отметить, что на упомянутую акцию пришли всего несколько тысяч человек – явно немного как для вопроса, который возмущает большую часть общества.

Объяснений этой инерции может быть несколько. Как то, что грузинское общество уже "перегорело" этим вопросом и не хочет оглядываться на прошлое (версия, которая устроила бы грузинскую власть).

Так и то, что в условиях приближения выборов активность сконцентрирована на политических митингах и граждане просто не хотят "дробить протест".

Какая из этих версий ближе к истине – увидим уже чуть больше чем через месяц.

Игра в интересах Кремля

Несмотря на отсутствие масштабных протестов, поднятая Бидзиной Иванишвили тема однозначно не может встретить положительных отзывов в грузинском обществе.

Тогда зачем ее подняли? Можно дать как минимум несколько объяснений.

Прежде всего, тема возможной реинтеграции Грузии – одна из ключевых в избирательной кампании "Грузинской мечты". В частности, недавно партия обнародовала заявление, в котором объясняла, зачем им нужно в новом парламенте именно конституционное большинство. Одна из причин – возможность "восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем". Отмечается, что "события вокруг Грузии развиваются очень динамично", а потому "в любой момент" надо быть готовыми к возможности восстановить территориальную целостность.

Стоит уточнить: о возможном возвращении оккупированных земель в грузинской власти говорят больше намеками, в первую очередь – чтобы не спровоцировать РФ в очередной раз опровергнуть реалистичность таких планов.

Один из ключевых аргументов в пользу того, что такая реинтеграция возможна и РФ даст на это согласие, заключается в слухах о наличии большой комплексной договоренности властей Грузии с Москвой. Мол, когда грузинские власти пошли на фактический разрыв с Западом с принятием "российского" закона об агентах иностранного влияния, то, наверное, рассчитывали на шаги навстречу.

На фоне таких ожиданий заявление об извинениях однозначно воспринимается в грузинском обществе как подготовка к объединению, а значит, играет в пользу главного месседжа грузинских властей.

Кроме того, не исключено, что такими заявлениями Иванишвили "тестирует" реакцию грузинского общества, проверяя границы его готовности на компромиссы с РФ.

И наконец,

заявление могло быть сделано по требованию РФ, где хотят еще до выборов привязать к себе грузинскую власть.

С высокой вероятностью можно утверждать, что заявление Иванишвили лишь ухудшит избирательные позиции "Грузинской мечты". И это в ситуации, когда ее рейтинги и так сильно упали и впервые за 12 лет независимые социологи фиксируют преимущество объединенной оппозиции.

В таких условиях выиграть выборы без массовых нарушений "Грузинская мечта" просто не способна. Точнее (ведь массовые нарушения фиксировались и на предыдущих выборах), на этот раз можно ожидать даже тотальной фальсификации результатов волеизъявления.

И это вполне устраивает Кремль – не признанные западным миром выборы окончательно положат конец евроинтеграции Грузии и сделают ориентацию на РФ безальтернативной.

"Пример" для Украины

Наконец, ключевой вопрос: какое значение эти заявления о российско-грузинской войне 2008 года имеют для сегодняшней Украины?

К сожалению, непосредственное.

Существует много причин, для чего Кремлю нужно восстановить свое влияние на Грузию. Однако главная, или по крайней мере одна из главных – то, что разворот Грузии нужен для давления на западных партнеров Украины.

16 лет назад Россия совершила акт агрессии против суверенного государства и до сих пор оставляет оккупированными около 20% его территории. Однако теперь грузинская власть не просто хочет восстановить хорошие отношения с РФ, но и готова ради этого забыть, кто агрессор в той войне.

То есть – строить эти отношения не на правде, а на российской пропаганде.

Это сближение является сигналом для многих западных популистов, в частности для Дональда Трампа. Мол, если через 16 лет после завершения войны Грузия снова хочет дружить с РФ, то не означает ли это, что нечто подобное может произойти и с Украиной?

Тем более, на это постоянно намекает Владимир Путин в своих месседжах для западной аудитории.

Конечно, для украинцев такое сравнение абсурдно. В том числе и из-за беспрецедентного количества военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Однако политики-популисты всегда любили простые сравнения, не обременяя себя деталями.

А потому те, кто ищет аргументы для прекращения поддержки Украины, с радостью воспользуются грузинским прецедентом.

Конечно, если у Иванишвили получится реализовать свой план, добившись для своей партии (а главное – для себя) еще четырех лет абсолютной власти.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"