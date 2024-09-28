В Литве гоночный автомобиль въехал в толпу: один погибший, 14 пострадавших

В литовском городе Утена поздно вечером в пятницу во время ралли "Samsonas Rally Utena" гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По последним данным, в результате инцидента один человек погиб и 14 получили ранения.

Delfi

Как информирует полиция, сообщение об аварии поступило в 21:50, по факту аварии начато досудебное расследование.

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В толпу зрителей врезался автомобиль "Ford Focus", которым управлял экипаж из Латвии.

В полиции рассказали, что погибшим оказался зритель, который наблюдал за гонками.

Обстоятельства происшествия пока не ясны. После этого случая соревнования были остановлены.

Напомним, на прошлой неделе в Польше автобус с молодыми футболистами попал в ДТП, в результате чего два человека погибли, 17 пострадали.

Перед тем неподалеку сербского города Уштье мобильный зенитный комплекс PASARS сербской армии столкнулся с легковым автомобилем.