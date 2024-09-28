В Норвегии вслед за Данией хотят разрешить садиться за руль с 17 лет

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмилия Энгер Мель предложила снизить минимальный возраст получения водительского удостоверения с 18 до 17 лет, но с дополнительными ограничениями.

Об этом, как передает "Европейская правда", она рассказала телеканалу TV2.

По словам Мель, она вдохновилась инициативой датского правительства, которое предлагает разрешить 17-летним подросткам получать водительские права и управлять автомобилем в течение дня с 5 утра до 8 вечера.

"Я считаю это образцовым, и думаю, что Норвегия должна сделать то же самое", – говорит норвежский министр, объясняя, что этот шаг будет полезным в частности для студентов учреждений профессионального образования.

Реклама:

Она выразила уверенность, что "современные 17-летние подростки ответственные" и могут садиться за руль, но "должны сдавать на права так же, как и все остальные".

Кроме того, Мель хочет совместить разрешение 17-летним на вождение авто с более строгими ограничениями на употребление алкоголя и запрет на вождение поздно ночью, а также ограничить разрешение сельской местностью.

"В наших крупнейших городах хорошо развито общественное транспортное сообщение, а в центре города ситуация с дорожным движением сложнее", – объясняет глава Минюста Норвегии.

Правительство Дании еще в августе предложило снизить минимальный возраст для вождения автомобиля без сопровождения до 17 лет, так же ограничив его временем с 5:00 по 20:00 и сельской местностью.

Напомним, в прошлом году полиция Нидерландов арестовала мужчину, который ехал с водительским удостоверением на имя бывшего британского премьера Бориса Джонсона.