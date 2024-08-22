В Дании предлагают разрешить садиться за руль с 17 лет

Правительство Дании в четверг, 22 августа, представило законодательное предложение о снижении минимального возраста для вождения автомобиля без сопровождения до 17 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Датское правительство считает, что нынешние возрастные ограничения на вождение авто мешают молодежи в сельской местности, которой должно быть легче добраться до работы и учебы.

"Мы хотим облегчить передвижение в местах, где общественный транспорт не настолько развит, как в центре Копенгагена или Орхуса. И это предложение даст им больше свободы и возможностей для передвижения", – пояснил министр по вопросам сельской местности Дании Мортен Далин.

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В то же время, согласно предложениям, 17-летние датчане смогут ездить на авто с 5:00 до 20:00, а параллельно власти предлагают ввести более строгие наказания за вождение в нетрезвом состоянии.

Сегодня 17-летние датчане могут получить водительское удостоверение и управлять автомобилем в сопровождении другого лица в возрасте от 30 лет, которое имеет действительное водительское удостоверение более 10 лет.

"У нас исторически ответственная молодежь, и правительство имеет огромную степень доверия к молодежи Дании. Именно поэтому мы решили создать сбалансированную модель, когда вы не можете ездить на вечеринки ночью, но днем вы можете ездить на работу, учебу или в школу", – говорит Далин.

Напомним, в прошлом году полиция Нидерландов арестовала мужчину, который ехал с водительским удостоверением на имя бывшего британского премьера Бориса Джонсона.