У Норвегії слідом за Данією хочуть дозволити сідати за кермо із 17 років

Міністерка юстиції і громадської безпеки Норвегії Емілія Енгер Мель запропонувала знизити мінімальний вік отримання водійського посвідчення із 18 до 17 років, але з додатковими обмеженнями.

Про це, як передає "Європейська правда", вона розповіла телеканалу TV2.

За словами Мель, вона надихнулась ініціативою данського уряду, який пропонує дозволити 17-річним підліткам отримувати водійські права і керувати автомобілем протягом дня з 5 ранку до 8 вечора.

"Я вважаю це зразковим, і думаю, що Норвегія повинна зробити те ж саме", – каже норвезька міністерка, пояснюючи, що цей крок буде корисним зокрема для студентів закладів професійної освіти.

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Вона висловила впевненість, що "сучасні 17-річні підлітки відповідальні" та можуть сідати за кермо, але "повинні здавати на права так само, як і всі інші".

Крім того, Мель хоче поєднати дозвіл 17-річним на кермування авто із суворішими обмеженнями на вживання алкоголю та заборону на водіння пізно вночі, а також обмежити дозвіл сільською місцевістю.

"У наших найбільших містах добре розвинене громадське транспортне сполучення, а в центрі міста ситуація з дорожнім рухом складніша", – пояснює глава Мін’юсту Норвегії.

Уряд Данії ще в серпні запропонував знизити мінімальний вік для водіння автомобіля без супроводу до 17 років, так само обмеживши його часом із 5:00 по 20:00 та сільською місцевістю.

Нагадаємо, минулого року поліція Нідерландів заарештувала чоловіка, який їхав із водійським посвідченням на ім'я колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона.