Согласно предварительным результатам региональных выборов, состоявшихся в Чехии в пятницу и субботу, победу в 10 из 13 административных краев одержало оппозиционное движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Движение ANO, как и четыре года назад, доказало в региональных выборах свои лидерские позиции. Однако, реальное распределение сил в краевых администрациях страны будет зависеть от дальнейших переговоров и формирования коалиций. В прошлый раз движение ANO смогло посадить своих представителей на должности гетманов только в трех краях.

Региональные выборы в Чехии закончились крупным поражением для Пиратской партии, входящей в правящую коалицию. В связи с этим руководство "пиратов" созывает республиканский партийный форум, который и решит судьбу нынешних лидеров.

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14-м самостоятельным самостоятельным административным краем Чехии является Прага, но в столице государства выборы городской и районных администраций проходят в другие сроки.

По предварительным итогам голосования, в региональных выборах приняло участие чуть менее 33% избирателей. В прошлый раз активность избирателей составляла 38%.

Наряду с голосованием за региональных представителей, в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов в Сенат, где, согласно закону, должна смениться треть состава – 27 сенаторов.

После первого тура стали известны имена четырех первых победителей, набравших более 50% голосов в своих округах.

Второй тур сенаторских выборов состоится через неделю – 27 и 28 сентября.

Выборы решили не переносить, несмотря на катастрофические наводнения, от которых особенно пострадал северо-восток страны.

Бывший премьер Чехии известен скептическим отношением к военной поддержке Украины. К примеру, он называл чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины "пиар-инициативой" правительства.