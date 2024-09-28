Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что с Россией нужно искать диалог в некоторых вопросах, хотя и признает, что российская сторона пока не готова к переговорам о завершении войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью АРА.

На вопрос, придерживается ли Шалленберг своего мнения о необходимости искать диалог с Россией, он ответил: "Безусловно".

"Мир не черно-белый. Мы нуждаемся в России, например, в вопросе климата. Россия является членом ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая по-прежнему имеет решающее значение на европейском континенте", – добавил он.

Реклама:

Глава австрийского МИД, говоря о войне России против Украины, повторил, что она будет завершена за столом переговоров – и что такие переговоры имеют смысл только тогда, когда в них участвуют обе стороны.

"Складывается сейчас впечатление, что российская сторона не очень серьезно настроена на содержательные переговоры? Да! Но я надеюсь, что в какой-то момент это произойдет", – считает Шалленберг.

Австрийские власти недавно подтверждали, что готовы стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, которые "должны происходить без предварительных условий и на равных".

Перед тем министр иностранных дел Австрии называл недопустимыми призывы извне к Украине уступить территории в обмен на мир с Россией.