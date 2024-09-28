Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що з Росією потрібно шукати діалог у деяких питаннях, хоча й визнає, що російська сторона поки не готова до переговорів про завершення війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю АРА.

На питання, чи дотримується Шалленберг своєї думки про необхідність шукати діалог із Росією, він відповів: "Безумовно".

"Світ не чорно-білий. Ми потребуємо Росії, наприклад, у питанні клімату. Росія є членом ОБСЄ, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка, як і раніше, має вирішальне значення на європейському континенті", – додав він.

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Глава австрійського МЗС, говорячи про війну Росії проти України, повторив, що вона буде завершена за столом переговорів – і що такі переговори мають сенс лише тоді, коли в них беруть участь обидві сторони.

"Чи складається наразі враження, що російська сторона не дуже серйозно налаштована на змістовні переговори? Так! Але я сподіваюся, що в якийсь момент це станеться", – вважає Шалленберг.

Австрійська влада нещодавно підтверджувала, що готова стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, які "мають відбуватися без попередніх умов та на рівних".

Перед тим міністр закордонних справ Австрії називав неприпустимими заклики ззовні до України поступитися територіями в обмін на мир з Росією.