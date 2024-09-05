Австрия заявила, что готова стать площадкой для переговоров и вспомнила "мирные" заявления Путина

Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, которые "должны происходить без предварительных условий и на равных".

Об этом заявил в Х (Twitter) федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, передает "Европейская правда".

Негаммер написал, что страна "принимает во внимание заявления российского президента о его открытости к мирным переговорам с Украиной", а потому – готова "служить площадкой для переговоров".

"Любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров как страна, где располагается штаб-квартира ОБСЕ", – написал он.

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Напомним, ранее Негаммер уже призвал к деэскалации и проведению переговоров на фоне инцидента с пожаром на Запорожской АЭС.

Также в августе посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной.