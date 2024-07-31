Глава МИД Австрии считает недопустимыми призывы к Украине уступить территорию

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал недопустимыми призывы извне к Украине уступить территории в обмен на мир с Россией.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По словам министра, такие призывы являются абсолютно лишними.

"Представим, что на нас напали: Южная Штирия или Бургенланд оккупированы иностранным государством, была попытка уничтожить федеральное правительство Австрии или изгнать его из страны. И тогда бы нам говорили: "Дорогие австрийцы, почему бы вам не уступить часть своей территории ради мира?".

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Я считаю такие призывы извне недопустимыми", – сказал Шалленберг.

Он подчеркнул, что это дело украинского народа. По его словам, украинский народ должен сам решать, когда он готов к переговорам.

"В конце концов, разговоры с Россией будут. Потому что мы все хотим мира. Но не может быть мира под диктатом. Не может быть мира, который будет навязан Россией или кем-либо другим без учета мнения Украины. Это недопустимо", – заявил Шалленберг.

"Поэтому такие призывы извне являются абсолютно абсурдными. Окончательное решение здесь должно быть за украинским народом", – подчеркнул он.

В начале июля сообщалось, что в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.

В конце июня советники Трампа представили ему свой план прекращения войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот план "плохой идеей".