Чешские евродепутаты критикуют выбор Испании в отношении еврокомиссара

Чешские законодатели в Европейском парламенте четко дали понять, что они выступают против кандидатуры испанки Терезы Риберы на должность еврокомиссара, ответственного за климатическую повестку дня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Учитывая ее опыт в сфере климатической политики, ожидается, что Рибера будет наблюдать за "зеленой" повесткой дня ЕС.

Однако ее позиция по ядерной энергетике и ее соответствие текущим климатическим целям ЕС вызвала негативную реакцию со стороны чешских политиков, поскольку национальное правительство является проядерным и скептически относится к европейской климатической политике.

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Ондржей Кнотек из партии ANO, входящей в группу "Патриоты за Европу", выразил серьезные сомнения относительно пригодности Риберы для этой роли.

"Ее поддержка нынешнего направления, которое не является полезным ни для экономики ЕС, ни для глобальных климатических целей, вызывает большое беспокойство", – сказал он.

Другие чешские депутаты Европарламента разделяют это мнение, считая Риберу противником ядерной энергетики – позиция, которую многие считают вредной для разнообразной энергетической стратегии ЕС.

Кандидатура Риберы также вызвала критику со стороны Вероники Вресьоновой, чешского депутата Европарламента от правящей партии ODS.

"Ее решительная оппозиция к ядерной энергетике неприемлема для Чешской Республики и нескольких других стран-членов ЕС", – заявила она, что отражает более широкий скептицизм среди чешских политиков.

"Если она будет номинирована, я ожидаю очень жестких слушаний", – отметил другой чешский евродепутат от ODS и член комитета Европарламента по вопросам окружающей среды Александр Вондра.

Чешский евродепутат Людек Нидермайер (ТОП-09) решил воздержаться от суждений до завершения полного списка кандидатур и портфелей, подчеркнув необходимость сбалансированного подхода в соответствии с более широким видением Урсулы фон дер Ляйен в отношении Комиссии.

Маркета Грегорова (Пираты), которая представляет более экологически прогрессивную позицию в чешской политике, также выразила обеспокоенность.

Признавая, что номинация Риберы имеет смысл, учитывая ее опыт, Грегорова настороженно относится к прошлым действиям Риберы в Испании, где она возглавляла усилия по закрытию ядерных реакторов.

Грегорова также сказала, что ее потенциальная поддержка кандидата будет зависеть от того, как Рибера выступит во время слушаний.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже приняла первые решения по портфелям для недавно выдвинутых странами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.

Ранее евродепутат Андрюс Кубилюс, которого Литва решила номинировать своим кандидатом в члены Европейской комиссии, заявил, что она в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.