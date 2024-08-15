СМИ: Заместителем нового генсека НАТО может стать представительница Балкан
Среди членов НАТО есть консенсус, что заместителем нового генерального секретаря Марка Рютте должен стать представитель Восточной Европы.
Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico от дипломатов и должностных лиц НАТО.
Высокопоставленный дипломат НАТО из Западной Европы сказал, что среди членов Альянса существует общий консенсус относительно того, что заместителем Рютте должен быть назначен восточный европеец.
Разговоры в штаб-квартире НАТО сосредотачиваются на двух бывших чиновницах из Северной Македонии и Болгарии, двух балканских стран, которые когда-то находились под советским контролем до конца холодной войны.
"Эта должность вполне может достаться женщине из Восточной Европы. Не в последнюю очередь из-за давления общественности, которая требовала назначить ее генеральным секретарем вместо Рютте", – сказала бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
В частности, называют имя бывшего министра обороны Северной Македонии Радмилы Шекеринской. Страна присоединилась к НАТО четыре года назад, и Шекеринская сыграла ключевую роль в ее вступлении.
Прозападно настроенная Шекеринская сейчас является вице-президентом общеевропейской Партии европейских социалистов. В интервью после полномасштабного вторжения России в Украину она отвергла утверждение России о том, что расширение НАТО на восток было "зловещим планом Запада".
Другой претенденткой является бывший вице-премьер Болгарии и бывший еврокомиссар Мария Габриэль.
"Ходят слухи вокруг бывшего еврокомиссара и вице-премьера Болгарии Марии Габриэль", – сказала Лунгеску.
Хотя эти две балканские кандидатки считаются главными фаворитами, Рютте предлагают и другие кандидатуры. Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который когда-то хотел получить должность Рютте, претендует на пост его заместителя, по словам высокопоставленного латвийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
По словам двух дипломатов НАТО, Польша и Турция – обе страны с серьезными военными структурами – рассматривают возможность предложить своих кандидатов. Однако Польше мешает борьба между президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.
По словам Лунгеску, роль заместителя генерального секретаря выросла за последнее десятилетие. Основная роль этой должности заключается в том, чтобы замещать босса и председательствовать на заседаниях Североатлантического совета, проводимых дважды в неделю, с участием 32 послов, или на любых чрезвычайных заседаниях, в том числе на заседании Совета Украина – НАТО.
Ожидается, что нынешний заместитель генсека Мирча Джоанэ, который занимает эту должность с 2019 года, уйдет в отставку, чтобы принять участие в президентских выборах в Румынии в ноябре.
Однако Джоанэ также заявлял, что сейчас считает для себя приоритетной работу в Альянсе, а решение уйти в национальную политику примет после консультаций с новым генсеком Марком Рютте.
Напомним, ранее в НАТО определились с новым генеральным секретарем: бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября заменит Йенса Столтенберга, который уходит в отставку после десятилетнего пребывания на этом посту.
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