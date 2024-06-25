Турция заявила, что сблизилась с БРИКС из-за разочарования переговорами с ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сблизилась с группой стран БРИКС, в которую, в частности, входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу Haberturk, сообщает Bloomberg.

По его словам, у Анкары есть отношения со странами БРИКС, которые "также проходят через эволюцию", и она ведет с ними переговоры.

"Если бы у ЕС было желание сделать шаг вперед, наша точка зрения на определенные вопросы могла бы быть другой", – отметил Фидан.

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Турция не смогла достичь прогресса в переговорах с Евросоюзом с момента начала переговоров о вступлении в 2005 году. ЕС обвинил в этом недостатки демократии в Турции.

"В рамках НАТО существует военный союз, но экономический альянс не материализовался. Поэтому мы продолжаем поиски", – сказал Фидан относительно ЕС.

Слова главы МИД, возможно, были направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к ускорению переговоров с Турцией.

"Отличительной и прекрасной чертой БРИКС по сравнению с ЕС является то, что он включает в себя все цивилизации и расы. Если БРИКС станет чуть более институциональной (организацией), это принесет серьезные выгоды", – резюмировал он.

Накануне в Турции допустили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".

Ранее США заявили, что Турция остается крепко привязанной к Западу, а ее партнерство с Вашингтоном никогда не было сильнее, даже несмотря на то, что у них есть разногласия, в частности по войне в Газе.