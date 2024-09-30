СМИ: Депутаты Бундестага будут добиваться запрета ультраправых

Немецкие депутаты Бундестага планируют подать в суд требование о признании пророссийской партии Альтернатива для Германии (AfD) неконституционной для того, чтобы запретить ее.

Об этом сообщили издания Tagesschau и Welt, ссылаясь на осведомленных в этом вопросе собеседников, передает "Европейская правда".

Издания рассказали, что представители как минимум четырех политических сил – Социал-демократической партии, коалиции ХДС/ХСС, Зеленых и Левых – готовятся внести в Бундестаг предложение об обращении в Федеральный конституционный суд с целью запрета AfD.

По данным Welt, предложение поддерживают не менее 10 депутатов от каждой из вышеупомянутых групп. Для межпартийного предложения необходимо 5% Бундестага, то есть 37 депутатов.

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Издание отметило, что документ готовили в течение нескольких месяцев, и его почти завершили к 27 сентября. Вскоре ожидается голосование в Бундестаге.

Кроме требования запретить AfD, документ также предлагает альтернативное решение о прекращении государственного финансирования партии.

Депутаты обвиняют AfD в нарушении принципов человеческого достоинства и демократического порядка, в частности из-за заявлений ее лидеров в отношении мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств.

Как известно, AfD – это правая популистская партия, основанная в 2013 году, которая выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности.

Напомним, AfD заняла первое место на земельных выборах в Тюрингии 1 сентября, набрав почти 33% голосов и получив более трети мест в ландтаге. Христианско-демократический союз занял второе место с почти 24%.

Для того, чтобы сформировать коалицию в Тюрингии, ХДС ведет переговоры с левоцентристской Социал-демократической партией и левым популистским, антииммиграционным "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW).

28 сентября спикером парламента восточногерманской земли Тюрингия избрали представителя ХДС, а не ультраправой "Альтернативы для Германии", которая победила на земельных выборах в начале месяца.

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