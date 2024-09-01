Топкандидат від ХДС розраховує на "стабільну" більшість в німецькій Тюрингії

У Німеччині провідний кандидат від ХДС у землі Тюрингія, де у неділю проходять вибори до земельного парламенту, Маріо Фойгт висловив сподівання на те, що "багато жителів візьмуть участь у голосуванні та "скористаються своїм правом визначити майбутнє нашої землі".

Його заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Фойгт також висловив надію на "стабільну більшість" після виборів.

"Важливо, щоб ми в Тюрингії знову зайнялися реальними проблемами місцевих жителів", – сказав він, згадавши економічний розвиток, політику в галузі освіти та внутрішню безпеку.

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Опитування свідчать, що в Тюрингії лідирує ультраправа "Альтернатива для Німеччини" із 30% підтримками, майже на 10 пунктів випереджаючи консерваторів з ХДС, які посідають друге місце.

У неділю, 1 вересня, виборці східнонімецьких земель Саксонії та Тюрінгії голосують на виборах до земельних парламентів.

Опитування прогнозують високі результати ультраправій "АдН" і лівому Альянсу Сари Вагенкнехт.

Напередодні кілька сотень людей взяли участь в акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Ерфурті – столиці федеральної землі Тюрингія.

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