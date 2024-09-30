ЗМІ: Депутати Бундестагу домагатимуться заборони ультраправих

Німецькі депутати Бундестагу планують подати до суду вимогу щодо визнання проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) неконституційною для того, аби заборонити її.

Про це повідомили видання Tagesschau та Welt, посилаючись на обізнаних в цьому питанні співрозмовників, передає "Європейська правда".

Видання розповіли, що представники щонайменше чотирьох політичних сил – Соціал-демократичної партії, коаліції ХДС/ХСС, Зелених та Лівих – готуються внести до Бундестагу пропозицію про звернення до Федерального конституційного суду з метою заборони AfD.

За даними Welt , пропозицію підтримують щонайменше 10 депутатів від кожної з вищезазначених груп. Для міжпартійної пропозиції необхідно 5% Бундестагу, тобто 37 депутатів.

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Видання зазначило, що документ готували протягом кількох місяців, і його майже завершили до 27 вересня. Незабаром очікується голосування у Бундестазі.

Окрім вимоги заборонити AfD, документ також пропонує альтернативне рішення щодо припинення державного фінансування партії.

Депутати звинувачують AfD у порушенні принципів людської гідності та демократичного порядку, зокрема через заяви її лідерів щодо мігрантів, мусульман та сексуальних меншин.

Як відомо, AfD – це права популістська партія, заснована у 2013 році, яка виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності.

Нагадаємо, AfD посіла перше місце на земельних виборах у Тюрингії 1 вересня, набравши майже 33% голосів і здобувши понад третину місць у ландтагу. Християнсько-демократичний союз посів друге місце з майже 24%.

Для того, щоб сформувати коаліцію в Тюрингії, ХДС веде переговори з лівоцентристською Соціал-демократичною партією і лівим популістським, антиімміграційним "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW).

28 вересня спікером парламенту східнонімецької землі Тюрингія обрали представника ХДС, а не ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка перемогла на земельних виборах на початку місяця.

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