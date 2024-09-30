В результате ночного пожара в польском поселке сгорело семь квартир
Новости — Понедельник, 30 сентября 2024, 09:40 —
В ночь на 30 сентября в польском поселке Радуницы под Гданьском пожарные тушили пожар в многоквартирном террасном доме – сгорело семь квартир.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Как сообщило издание, 19 человек успели эвакуироваться до прибытия пожарных.
Пожарные отметили, что среди 19 человек, которые самостоятельно эвакуировались из здания, были семьи с детьми. В медицинской помощи никто не нуждался.
Пожар вспыхнул около 02:00, огонь охватил первый этаж и чердак, крыша сгорела почти полностью.
На месте происшествия работает полиция и пожарный эксперт, который оценит причину пожара. Строительный инспектор должен будет оценить, пригодно ли здание для реконструкции.
Накануне в польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.
В начале сентября в польском Гданьске горел один из залов завода по сжиганию опасных отходов.