В результате ночного пожара в польском поселке сгорело семь квартир

В ночь на 30 сентября в польском поселке Радуницы под Гданьском пожарные тушили пожар в многоквартирном террасном доме – сгорело семь квартир.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщило издание, 19 человек успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

Фото: RMF24

Пожарные отметили, что среди 19 человек, которые самостоятельно эвакуировались из здания, были семьи с детьми. В медицинской помощи никто не нуждался.

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Пожар вспыхнул около 02:00, огонь охватил первый этаж и чердак, крыша сгорела почти полностью.

На месте происшествия работает полиция и пожарный эксперт, который оценит причину пожара. Строительный инспектор должен будет оценить, пригодно ли здание для реконструкции.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Накануне в польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.

В начале сентября в польском Гданьске горел один из залов завода по сжиганию опасных отходов.