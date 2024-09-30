Внаслідок нічної пожежі у польському селищі згоріло сім квартир

У ніч проти 30 вересня у польському селищі Радуниці під Гданськом пожежники гасили пожежу в багатоквартирному терасовому будинку – згоріло сім квартир.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, 19 людей встигли евакуюватися до прибуття пожежників.

Пожежники зазначили, що серед 19 людей, які самостійно евакуювалися з будівлі, були сім'ї з дітьми. Медичної допомоги ніхто не потребував.

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Фото: RMF24

Пожежа спалахнула близько 02:00, вогонь охопив перший поверх та горище, дах згорів майже повністю.

На місці події працює поліція та пожежний експерт, який оцінить причину пожежі. Будівельний інспектор повинен буде оцінити, чи придатна будівля для реконструкції.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Напередодні у польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі.

На початку вересня у польському Гданську горів один із залів заводу зі спалювання небезпечних відходів.