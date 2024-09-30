В Румынии из-за наводнений эвакуировали более 6 тысяч человек
Новости — Понедельник, 30 сентября 2024, 10:00 —
В Румынии из-за угрозы наводнений эвакуировали более 6 тысяч жителей пострадавших районов, непогода повлияла также на работу портов.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Службы чрезвычайных ситуаций отчитались о 6014 эвакуированных из жудецев Арджеш, Брашов, Галац и Васлуй. Более 90% эвакуаций пришлись именно на Галац, для которого объявлен красный уровень предупреждения.
Эвакуацию начали заблаговременно, 29 сентября. Еще почти 700 человек отказались покидать дома.
Во всех портах вокруг Констанцы и на Дунае в жудеце Тулча приостановили работу из-за погоды, в частности сильного ветра.
Шквальные порывы повредили по меньшей мере 11 автомобилей и два дома в разных местах.
Напомним, в результате катастрофических наводнений на территории жудеца Галац в середине сентября погибли четыре человека.
Тогда значительные подтопления начались и на территории соседней Молдовы, в том числе в столице Кишиневе.