В Румынии из-за наводнений эвакуировали более 6 тысяч человек

В Румынии из-за угрозы наводнений эвакуировали более 6 тысяч жителей пострадавших районов, непогода повлияла также на работу портов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Службы чрезвычайных ситуаций отчитались о 6014 эвакуированных из жудецев Арджеш, Брашов, Галац и Васлуй. Более 90% эвакуаций пришлись именно на Галац, для которого объявлен красный уровень предупреждения.

Из репортажа Digi24

Эвакуацию начали заблаговременно, 29 сентября. Еще почти 700 человек отказались покидать дома.

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Во всех портах вокруг Констанцы и на Дунае в жудеце Тулча приостановили работу из-за погоды, в частности сильного ветра.

Шквальные порывы повредили по меньшей мере 11 автомобилей и два дома в разных местах.

Напомним, в результате катастрофических наводнений на территории жудеца Галац в середине сентября погибли четыре человека.

Тогда значительные подтопления начались и на территории соседней Молдовы, в том числе в столице Кишиневе.