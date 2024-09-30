У Румунії через повені евакуювали понад 6 тисяч людей

У Румунії через загрозу повені евакуювали понад 6 тисяч мешканців постраждалих районів, негода вплинула також на роботу портів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Служби надзвичайних ситуацій відзвітували про 6014 евакуйованих із жудців Арджеш, Брашов, Галац і Васлуй. Понад 90% евакуацій припали саме на Галац, для якого оголошено червоний рівень попередження.

З репортажу Digi24

Евакуацію почали завчасно, 29 вересня. Ще майже 700 осіб відмовилися залишати домівки.

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У всіх портах довкола Констанци та на Дунаї у жудці Тулча призупинили роботу через погоду, зокрема сильний вітер.

Шквальні пориви пошкодили щонайменш 11 автомобілів та два будинки у різних місцях.

Нагадаємо, внаслідок катастрофічних повеней на території жудця Галац в середині вересня загинули четверо людей.

Тоді значні підтоплення почалися і на території сусідньої Молдови, у тому числі у столиці Кишиневі.