У Румунії через повені евакуювали понад 6 тисяч людей
Новини — Понеділок, 30 вересня 2024, 10:00 —
У Румунії через загрозу повені евакуювали понад 6 тисяч мешканців постраждалих районів, негода вплинула також на роботу портів.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Служби надзвичайних ситуацій відзвітували про 6014 евакуйованих із жудців Арджеш, Брашов, Галац і Васлуй. Понад 90% евакуацій припали саме на Галац, для якого оголошено червоний рівень попередження.
Евакуацію почали завчасно, 29 вересня. Ще майже 700 осіб відмовилися залишати домівки.
У всіх портах довкола Констанци та на Дунаї у жудці Тулча призупинили роботу через погоду, зокрема сильний вітер.
Шквальні пориви пошкодили щонайменш 11 автомобілів та два будинки у різних місцях.
Нагадаємо, внаслідок катастрофічних повеней на території жудця Галац в середині вересня загинули четверо людей.
Тоді значні підтоплення почалися і на території сусідньої Молдови, у тому числі у столиці Кишиневі.