Румыния допускает привлечение армии в районе, страдающем от катастрофического наводнения

Власти Румынии не исключают привлечения армии на помощь другим спасательным службам в восточном жудке Галац, страдающем от катастрофического наводнения.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Марчел Чолаку и министр обороны объявили, что в случае запроса местных властей военные отправятся на помощь спасательным службам для преодоления последствий катастрофического наводнения в жудке Галац, что на границе с Молдовой.

Также премьер пообещал выделить средства на помощь пострадавшему району.

Реклама:

В настоящее время известно о по меньшей мере 5000 подтопленных домохозяйств в 12 населенных пунктах. Местами вода поднялась на высоту около 1,7 метра, людям пришлось спасаться на крышах.

В метеорологической службе заявили, что на территории района выпало три месячные нормы осадков.

🚨🇷🇴 | FLOOD DISASTER IN #ROMANIA#Vaslui #românia #CycloneBoris



– Casualties: 5 dead in Galati

– Affected areas: #Galaţi, Vaslui, Epureni (Vaslui County), Western Moldavia

– Situation: Severe #flooding caused by Cyclone Boris

– Damage: Multiple localities affected, flooding… pic.twitter.com/m9vhAqDyMp