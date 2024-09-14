Румыния допускает привлечение армии в районе, страдающем от катастрофического наводнения

Власти Румынии не исключают привлечения армии на помощь другим спасательным службам в восточном жудке Галац, страдающем от катастрофического наводнения.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Марчел Чолаку и министр обороны объявили, что в случае запроса местных властей военные отправятся на помощь спасательным службам для преодоления последствий катастрофического наводнения в жудке Галац, что на границе с Молдовой.

Также премьер пообещал выделить средства на помощь пострадавшему району.

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В настоящее время известно о по меньшей мере 5000 подтопленных домохозяйств в 12 населенных пунктах. Местами вода поднялась на высоту около 1,7 метра, людям пришлось спасаться на крышах.

Inundaţii în localitatea Pechea, județul Galați– https://t.co/iVkUXlbFYX



Sursa video: ISU Galaţi pic.twitter.com/xqgA0Va0kr – AGERPRES (@agerpres) September 14, 2024

В метеорологической службе заявили, что на территории района выпало три месячные нормы осадков.

В результате стихии погибли четыре человека, 252 эвакуировали. В Галац съехались спасатели из нескольких соседних районов. Подтопления угрожают и соседним жудцам в регионе.

Подтопления начались и на территории соседней Молдовы, в том числе в столице Кишиневе.

Также наводнения начались в Центральной Европе, в частности в Чехии и Польше.