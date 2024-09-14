Румыния допускает привлечение армии в районе, страдающем от катастрофического наводнения
Новости — Суббота, 14 сентября 2024, 18:19 —
Власти Румынии не исключают привлечения армии на помощь другим спасательным службам в восточном жудке Галац, страдающем от катастрофического наводнения.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Премьер-министр Марчел Чолаку и министр обороны объявили, что в случае запроса местных властей военные отправятся на помощь спасательным службам для преодоления последствий катастрофического наводнения в жудке Галац, что на границе с Молдовой.
Также премьер пообещал выделить средства на помощь пострадавшему району.
В настоящее время известно о по меньшей мере 5000 подтопленных домохозяйств в 12 населенных пунктах. Местами вода поднялась на высоту около 1,7 метра, людям пришлось спасаться на крышах.
Inundaţii în localitatea Pechea, județul Galați– https://t.co/iVkUXlbFYX– AGERPRES (@agerpres) September 14, 2024
Sursa video: ISU Galaţi pic.twitter.com/xqgA0Va0kr
В метеорологической службе заявили, что на территории района выпало три месячные нормы осадков.
🚨🇷🇴 | FLOOD DISASTER IN #ROMANIA#Vaslui #românia #CycloneBoris– Weather monitor (@Weathermonitors) September 14, 2024
– Casualties: 5 dead in Galati
– Affected areas: #Galaţi, Vaslui, Epureni (Vaslui County), Western Moldavia
– Situation: Severe #flooding caused by Cyclone Boris
– Damage: Multiple localities affected, flooding… pic.twitter.com/m9vhAqDyMp
В результате стихии погибли четыре человека, 252 эвакуировали. В Галац съехались спасатели из нескольких соседних районов. Подтопления угрожают и соседним жудцам в регионе.
Подтопления начались и на территории соседней Молдовы, в том числе в столице Кишиневе.
Также наводнения начались в Центральной Европе, в частности в Чехии и Польше.