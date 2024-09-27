Венгрия присоединится к формату "за мир в Украине", который основывают Китай и Бразилия

Венгрия примет участие в учредительной встрече инициативы "Друзья мира" в Нью-Йорке, которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Как сообщает венгерское агентство MTI, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что российско-украинская война была одной из ведущих тем в повестке дня Генассамблеи ООН.

Реклама:

"Есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", – заявил Сийярто, добавив, что страны Глобального Юга „устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", и что страны Запада, мол, только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию.

Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине, и что там в целом уже 15 стран-участниц, в частности Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

"Инициаторы встречи решили пригласить туда три европейских государства – нас, Венгрию, Францию и Швейцарию. Месседж этой встречи – что развязки войны в Украине невозможно достичь на поле боя. Войну в Украине можно завершить только путем переговоров, и чем быстрее они начнутся, тем больше жизней можно будет спасти, тем меньше будет угроза эскалации и новые разрушения", – сказал Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия приветствует инициативу и готова участвовать в ее работе.

Напомним, речь идет о плане из шести пунктов, который Китай и Бразилия объявили в конце мая 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.