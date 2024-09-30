Байден: Полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать

Американский президент Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, а также он считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке нужно избежать.

Его слова цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Байден подтвердил журналистам, что будет говорить с Нетаньяху.

Когда его спросили, можно ли избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, он акцентировал, что это необходимо.

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"Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать", – считает американский президент.

Как пишет издание, США являются давним союзником Израиля, но неоднократно подчеркивали свое желание избежать эскалации конфликтов в регионе.

Напомним, 28 сентября ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара армии Израиля по Бейруту.

Уже 29 сентября стало известно, что официальные лица США не рекомендуют Израилю осуществлять наземную военную операцию в Ливане.

Также недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Этому предшествовали многочисленные взрывы пейджеров и раций членов "Хезболлы".

А 23 сентября Пентагон объявил, что США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и силами группировки "Хезболла", базирующейся на юге Ливана.