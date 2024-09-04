В парламенте говорят, что увольнение Кулебы с должности в МИД "срочно отложили"

Верховная Рада "срочно" отложила увольнение с должности главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, передает "Европейская правда".

Он рассказал, что во время ряда кадровых изменений, за которые проголосовали в правительстве – вопрос увольнения министра иностранных дел Кулебы "срочно отложили".

В то же время причина отсрочки пока не уточняется.

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В этот же день Верховная Рада приняла ряд кадровых увольнений, среди которых, в частности – увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как известно, 4 сентября утром Кулеба подал заявление об отставке. Тогда в партии власти "Слуга народа" заявили, что не видят причин для отставки министра иностранных дел.

Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Накануне глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.