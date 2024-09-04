У парламенті кажуть, що звільнення Кулеби з посади в МЗС "терміново відклали"

4 серпня Верховна Рада "терміново" відклала звільнення із посади очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, передає "Європейська правда".

Народний обранець розповів, що під час низки кадрових змін, за які проголосували в уряді – питання звільнення міністра закордонних справ Кулеби "терміново відклали". Водночас причина відтермінування наразі не уточнюється.

Цього ж дня Верховна Рада ухвалила низку кадрових звільнень, серед яких, зокрема – звільнення Ольги Стефанішиної з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Як відомо, 4 вересня зранку Кулеба подав заяву про відставку. Тоді у партії влади "Слуга народу" заявили, що не бачать причин для відставки міністра закордонних справ.

Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.