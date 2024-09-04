Верховна Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єрки
4 вересня Верховна Рада погодила звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає "Європейська правда".
За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.
За словами нардепа, у четвер Стефанішину знову призначать на цю посаду, також вона очолить Міністерство юстиції.
Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Як відомо, Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у червні 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.
Після цього стало відомо, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.