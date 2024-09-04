Верховна Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єрки

4 вересня Верховна Рада погодила звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає "Європейська правда".

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

За словами нардепа, у четвер Стефанішину знову призначать на цю посаду, також вона очолить Міністерство юстиції.

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Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у червні 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Після цього стало відомо, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.