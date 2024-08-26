В Германии на территории предприятия по производству газов вспыхнул пожар на территории предприятия
Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 15:29 —
В понедельник утром в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт вспыхнул пожар в индустриальном парке Leuna.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.
По словам представителя компании-оператора Infraleuna, пожарная бригада завода сразу отправилась на место, а внешние силы не привлекали.
Жители сообщали в социальных сетях, что перед пожаром около восьми часов утра произошел громкий взрыв.
Облако черного дыма поднималось с места происшествия и было видно за несколько километров вокруг.
По данным Infraleuna, пожарная бригада работала на территории предприятия Linde.
Linde AG управляет крупнейшим газовым центром компании в Leuna, производящим водород, оксиген, нитроген, монооксид углерода и другие специальные газы.
Вскоре пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет, продолжается расследование причин пожара.
Напомним, на днях на бывшем военном полигоне к югу от Берлина вспыхнул лесной пожар.
В Италии во время борьбы с лесным пожаром вблизи Рима получили тяжелые ожоги четверо пожарных.