В Германии на территории предприятия по производству газов вспыхнул пожар на территории предприятия

В понедельник утром в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт вспыхнул пожар в индустриальном парке Leuna.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

По словам представителя компании-оператора Infraleuna, пожарная бригада завода сразу отправилась на место, а внешние силы не привлекали.

фото: bild

Жители сообщали в социальных сетях, что перед пожаром около восьми часов утра произошел громкий взрыв.

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Облако черного дыма поднималось с места происшествия и было видно за несколько километров вокруг.

По данным Infraleuna, пожарная бригада работала на территории предприятия Linde.

Linde AG управляет крупнейшим газовым центром компании в Leuna, производящим водород, оксиген, нитроген, монооксид углерода и другие специальные газы.

Вскоре пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет, продолжается расследование причин пожара.

Напомним, на днях на бывшем военном полигоне к югу от Берлина вспыхнул лесной пожар.

В Италии во время борьбы с лесным пожаром вблизи Рима получили тяжелые ожоги четверо пожарных.