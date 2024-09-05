Рада назначила Стефанишину вице-премьером и главой Минюста

В четверг, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной министром юстиции-вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщают депутаты, которые ведут трансляцию заседания Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 253 депутата.

Ольга Стефанишина

Накануне Рада проголосовала за ее увольнение с должности вице-премьера. Также Рада поддержала увольнение с должности главы Минюста Дениса Малюськи.

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Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как известно, Стефанишину назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в июне 2020 года. До того работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

Частью "перезагрузки" стало также увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы.