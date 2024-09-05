Рада призначила Стефанішину віцепрем'єркою і главою Мін'юсту

У четвер, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанішиної міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляють депутати, які ведуть трансляцію засідання Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 253 депутати

Ольга Стефанішина

Напередодні Рада проголосувала за її звільнення з посади віцепрем'єрки. Також Рада підтримала звільнення з посади глави Мін'юсту Дениса Малюськи.

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Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у червні 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Частиною "перезавантаження" стало також звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби.