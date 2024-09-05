Рада призначила Стефанішину віцепрем'єркою і главою Мін'юсту
У четвер, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанішиної міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Про це повідомляють депутати, які ведуть трансляцію засідання Верховної Ради.
За відповідне рішення проголосували 253 депутати
Напередодні Рада проголосувала за її звільнення з посади віцепрем'єрки. Також Рада підтримала звільнення з посади глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Як відомо, Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у червні 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.
Частиною "перезавантаження" стало також звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби.