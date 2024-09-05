Харрис согласилась на правило выключенных микрофонов на дебатах с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис согласилась с правилами предстоящих теледебатов против своего соперника Дональда Трампа, в том числе относительно выключенных микрофонов, когда наступает очередь оппонента говорить.

Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".

В штабе Харрис ранее выступила против правила выключения микрофонов, на которое согласился ее предшественник в президентской гонке Джо Байден.

Но в среду и кампания Харрис, и кампания Трампа согласились на правила проведения дебатов, предложенные телеканалом ABC News.

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В письме к ABC в среду кампания Харрис заявила, что по-прежнему считает, что формат дебатов будет "фундаментально невыгодным", поскольку он "будет служить для защиты Дональда Трампа от прямого обмена мнениями с вице-президентом".

В то же время в штабе добавили, что принимают правила, чтобы дебаты могли состояться.

"Мы понимаем, что Дональд Трамп рискует вообще пропустить дебаты, как он угрожал сделать раньше, если мы не согласимся на желаемый для него формат. По этой причине мы приняли полный набор правил, предложенных ABC, включая выключенный микрофон", – говорится в заявлении.

В заявлении кампании Трампа говорится, что они "очень рады", что Камала Харрис и ее команда "приняли уже согласованные правила".

Правила дебатов между Трампом и Харрис будут похожи на те, что применялись во время июньских дебатов между Байденом и Трампом, организованных CNN.

В частности, дебаты кандидатов не будут предусматривать присутствия зрителей и продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, а микрофоны будут включены только для кандидата, чья очередь говорить. Только модераторам будет разрешено задавать вопросы.

Ранее Трамп заявил в своей соцсети, что условия дебатов согласовали и правила будут такими же, как во время его теледебатов с действующим президентом Джо Байденом на CNN 27 июня, которые стали провальными для Байдена и повлекли его отказ от участия в гонке.

В то же время в команде Харрис эти утверждения опровергли.

Перед тем Трамп угрожал вообще отказаться от дебатов с аргументом, что ABC "предвзяты".