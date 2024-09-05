Канал ABC утвердил правила дебатов между Трампом и Харрис

Канал ABC утвердил правила дебатов между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис, которые состоятся 10 сентября.

Об этом сообщил ABC News, передает "Европейская правда".

По информации журналистов канала, дебаты пройдут в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Модераторами выступят ведущий и главный редактор программы "World News Tonight" Дэвид Мьюир и ведущая программы "Prime" Линси Дэвис.

Дебаты кандидатов не будут предусматривать присутствия зрителей и продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, а микрофоны будут включены только для кандидата, чья очередь говорить. Только модераторам будет разрешено задавать вопросы.

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Как отметили журналисты, у кандидатов не будет вступительных слов, а заключительные речи будут длиться по две минуты на каждого кандидата.

Время ответа на каждый вопрос также будет ограничено двумя минутами, а еще две минуты будет на опровержение и еще одна – на уточнение, разъяснение или ответ.

Планируется, что кандидаты будут стоять за трибунами во время дебатов, а на сцене не будет никакого реквизита или предварительно подготовленных заметок. Каждый из кандидатов получит ручку, блокнот и бутылку воды.

Представители кампании не могут общаться с кандидатами во время рекламных пауз.

В то же время в сообщении телеканала не указывается, было ли получено финальное согласие от кандидатов.

Также журналисты напомнили, что во вторник, 3 сентября, был проведен виртуальный подбрасывание монеты, чтобы определить место на подиуме и порядок завершающих выступлений – Трамп победил и выбрал порядок.

Ранее Трамп заявил в своей соцсети, что условия дебатов согласовали и правила будут такими же, как во время его теледебатов с действующим президентом Джо Байденом на CNN 27 июня, которые стали провальными для Байдена и повлекли его отказ от участия в гонке.

В то же время в команде Харрис эти утверждения опровергли.

Перед тем Трамп угрожал вообще отказаться от дебатов с аргументом, что ABC "предвзяты".