Глава МИД Швеции уходит в отставку

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в среду, 4 сентября, заявил, что слагает полномочия и уходит из политики.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Билльстрём объявил о решении уйти с должности главы шведского МИД на заседании правительства, добавив, что это "нелегкое" решение он обдумывал в последние месяцы.

"За последние 25 лет я играл много разных ролей в политике, в том числе 10 лет на посту министра", – отметил он, перечислив среди достижений на последней должности вступление Швеции в НАТО.

Реклама:

Он отдельно отметил изменение шведской политики безопасности, в частности, указав, что Стокгольм входит в ключевую группу государств, которые поддерживают Украину, и разработал долгосрочную политику противодействия российской экспансии.

Шведский министр уточнил, что планирует полностью уйти из политики, поэтому сложит свой депутатский мандат.

"Что я буду делать дальше, пока что открытый вопрос. Но мне всего 50 лет, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад и упорно работать в других обстоятельствах, где моя преданность делу пригодится", – добавил Билльстрём.

Тобиас Билльстрём возглавил МИД Швеции в 2022 году после парламентских выборов, на которых большинство получила ультраправая партия "Шведские демократы". Она не вошла в правительство, но поддерживала часть решений коалиции.

До этого назначения Билльстрём был главой фракции "Умеренных" в парламенте.