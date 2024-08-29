Экс-глава МИД Латвии сложил мандат депутата Сейма и решил уйти из политики

Бывший премьер-министр Латвии и экс-министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сложил мандат депутата Сейма и решил закончить политическую карьеру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Работу в Сейме Кариньш прекращает в четверг, 29 августа. Сообщается, что экс-премьер намерен уйти в сферу частного бизнеса.

"От имени "Нового Единства" я хотел бы выразить благодарность за неутомимую работу на благо нашей страны в эти годы. Кришьянис Кариньш является частью нашей команды, и я знаю, что он не откажет нам в своих советах и поддержке в будущем", – председатель парламентской фракции „Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

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По его словам, пока неясно, кто заменит Кариньша в Сейме, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Кариньш вернулся в Сейм весной этого года после отставки с должности министра иностранных дел.

Отставка стала результатом громкого скандала: выяснилось, что, будучи премьер-министром, Кариньш неоднократно прибегал к использованию частных специальных авиарейсов во время командировок, что обошлось госбюджету Латвии и европейскому бюджету в сотни тысяч евро.

На должность нового министра иностранных дел Сейм утвердил Байбу Браже.