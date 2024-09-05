Литва и Польша подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда во время встречи в Люблине в четверг, 5 сентября, подписали декларацию о двусторонних отношениях в сфере кибербезопасности и оборонной промышленности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На совместной с Науседой пресс-конференции Дуда заявил об "укреплении в очень тесном сотрудничестве" с Литвой сферы безопасности, важной во время продолжающейся российской агрессии против Украины и гибридной атаки со стороны Беларуси.

Польский президент назвал подписанный в четверг документ "подтверждением наших тесных отношений".

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#Lublin | Prezydenci Polski @AndrzejDuda i Litwy @GitanasNauseda złożyli dziś wizytę w Lublinie, gdzie podpisali Deklarację o stosunkach dwustronnych.



💬Dziś podpisaliśmy dokument o współpracy, tylko potwierdzający nasze bliskie relacje – mówił Andrzej Duda, wskazując na ważność… pic.twitter.com/bw31KkLlXh – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 5, 2024

Подписание декларации состоялось в год 455-й годовщины Люблинской унии между Польшей и Литвой. Перед началом пресс-конференции президенты возложили венки к памятнику Люблинской унии в Люблине.

"Пока мы были вместе в те годы, столетие назад, Москва не смогла нас победить", – отметил Дуда, подчеркнув важную роль сотрудничества между Польшей и Литвой в вопросе Украины.

В рамках визита литовского президента президенты обоих государств также встретились в Люблине с командованием литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрБриг имени Великого гетмана Константина Острожского.

Еще в прошлом году литовский президент говорил, что Литва и Польша ведут переговоры о более тесном сотрудничестве в сфере военного сотрудничества.