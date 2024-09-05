Литва та Польща підписали декларацію про співпрацю в оборонній сфері

Президенти Литви та Польщі Гітанас Науседа та Анджей Дуда під час зустрічі в Любліні в четвер, 5 вересня, підписали декларацію про двосторонні відносини у сфері кібербезпеки та оборонної промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На спільній із Науседою пресконференції Дуда заявив про "зміцнення в дуже тісній співпраці" з Литвою сфери безпеки, важливої під час російської агресії проти України, що триває, та гібридної атаки з боку Білорусі.

Польський президент назвав підписаний у четвер документ "підтвердженням наших тісних відносин".

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#Lublin | Prezydenci Polski @AndrzejDuda i Litwy @GitanasNauseda złożyli dziś wizytę w Lublinie, gdzie podpisali Deklarację o stosunkach dwustronnych.



💬Dziś podpisaliśmy dokument o współpracy, tylko potwierdzający nasze bliskie relacje – mówił Andrzej Duda, wskazując na ważność… pic.twitter.com/bw31KkLlXh – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 5, 2024

Підписання декларації відбулося у рік 455-ї річниці Люблінської унії між Польщею та Литвою. Перед початком пресконференції президенти поклали вінки до пам'ятника Люблінської унії в Любліні.

"Поки ми були разом у ті роки, століття тому, Москва не змогла нас перемогти", – зауважив Дуда, підкресливши важливу роль співпраці між Польщею та Литвою у питанні України.

У межах візиту литовського президента президенти обох держав також зустрілися в Любліні з командуванням литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрБриг імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Ще минулого року литовський президент говорив, що Литва і Польща ведуть переговори про тіснішу співпрацю у сфері військового співробітництва.