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Литва та Польща підписали декларацію про співпрацю в оборонній сфері

Новини — Четвер, 5 вересня 2024, 21:36 — Олег Павлюк

Президенти Литви та Польщі Гітанас Науседа та Анджей Дуда під час зустрічі в Любліні в четвер, 5 вересня, підписали декларацію про двосторонні відносини у сфері кібербезпеки та оборонної промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На спільній із Науседою пресконференції Дуда заявив про "зміцнення в дуже тісній співпраці" з Литвою сфери безпеки, важливої під час російської агресії проти України, що триває, та гібридної атаки з боку Білорусі.

Польський президент назвав підписаний у четвер документ "підтвердженням наших тісних відносин".

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Підписання декларації відбулося у рік 455-ї річниці Люблінської унії між Польщею та Литвою. Перед початком пресконференції президенти поклали вінки до пам'ятника Люблінської унії в Любліні.

"Поки ми були разом у ті роки, століття тому, Москва не змогла нас перемогти", – зауважив Дуда, підкресливши важливу роль співпраці між Польщею та Литвою у питанні України.

У межах візиту литовського президента президенти обох держав також зустрілися в Любліні з командуванням литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрБриг імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Ще минулого року литовський президент говорив, що Литва і Польща ведуть переговори про тіснішу співпрацю у сфері військового співробітництва.

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