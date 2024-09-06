Стефанишина объяснила, зачем вице-премьеру по евроинтеграции понадобилось возглавлять Минюст

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая будет возглавлять еще и Министерство юстиции, объяснила, зачем понадобилось объединять эти две должности.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам Стефанишиной, идея появилась еще в 2023 году, когда в правительстве готовились к решению об открытии переговоров по вступлению в ЕС.

"Мы обсуждали с премьер-министром и президентом то, как должна быть усилена моя способность как вице-премьера. Одновременно речь шла об оптимизации министерств. Как результат, появилось понимание, что я должна в статусе вице-премьера возглавить одно из существующих министерств", – отметила она.

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Стефанишина пояснила, что поскольку речь шла "об огромном массиве, связанном с приближением законодательства Украины к праву ЕС", то возникла идея именно об объединении должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции.

Среди плюсов такого решения она назвала административный ресурс, поскольку есть "огромный" объем работы.

"Во-вторых, важно, что речь идет именно о Министерстве юстиции, которое формирует правовую политику государства", – добавила она.

Стефанишина также сказала, что Минюст будет реструктурирован, "чтобы система заместителей и подразделений обеспечивала процесс переговоров с ЕС".

"Но я хочу особо подчеркнуть, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции продолжит свою работу здесь, в здании Кабмина, в его статусе не будет никаких изменений, он не переходит в Минюст. Эта координационная функция очень важна, и она останется в моем подчинении как вице-премьера", – резюмировала она.

Комментируя вопрос о том, что в компетенцию Минюста входит много других вопросов кроме евроинтеграции, и не повредит ли это процессу вступления Украины в ЕС, Стефанишина заверила, что у нее "есть план и видение, как правильно наладить эту работу".

"Давайте будем оценивать по результату. И здесь надо не забывать, что в Министерстве юстиции есть заместители, которые отвечают за эти и другие направления, за формирование политик. Я согласна с тем, что в конце концов ответственность будет на мне как на министре, но кадровые вопросы (делегирование. – ЕП) будут в приоритете", – подчеркнула она.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной министром юстиции – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

Частью "перезагрузки" стало также увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы.

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