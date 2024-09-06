Писториус: Германия не изменила позицию по ударам вглубь России

Германия против того, чтобы Украина наносила удары вглубь России переданным вооружением, однако Берлин будет продолжать поддержку Киева.

Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Писториус акцентировал, что Берлин не изменил свою позицию по поводу нанесения дальних ударов вглубь территории РФ предоставленным Киеву вооружением.

В то же время, по его словам, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

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Напомним, 6 сентября во время заседания "Рамштайн", Германия пообещала передать Украине еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Ранее в Белом доме отметили, что Украина не сможет поразить большинство российских аэродромов даже с разрешением на применение ATACMS.

В Пентагоне накануне также заявили, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставленного ими оружия для ударов в глубине российской территории.

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