Пісторіус: Німеччина не змінила позицію щодо ударів вглиб Росії

Німеччина проти того, аби Україна завдавала ударів вглиб Росії переданим озброєнням, проте Берлін продовжуватиме підтримку Києва.

Про це заявив голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Пісторіус акцентував – Берлін не змінив свою позицію щодо завдання дальніх ударів вглиб території РФ наданим Києву озброєнням.

Водночас за його словами, Німеччина підтримуватиме Україна стільки, скільки буде необхідно.

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Нагадаємо, 6 вересня під час засідання "Рамштайну", Німеччина пообіцяла передати Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Раніше у Білому домі зазначили, що Україна не зможе уразити більшість російських аеродромів навіть із дозволом на застосування ATACMS.

У Пентагоні напередодні також заявили, що США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.

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