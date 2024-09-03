Сотни школ в Чехии получили сообщения о минировании

Сотрудники чешской полиции проводят расследование из-за электронного письма с угрозами, автор которого сообщает сотни школ в Чешской Республике о том, что они заминированы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

К выяснению обстоятельств дела привлечен, в частности, Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

Электронное письмо с угрозами поступило в школы сегодня, подтвердил Ондржей Моравчик, представитель президиума полиции.

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Полиция интенсивно общается с представителями пострадавших школ. Она также приняла меры, чтобы как можно меньше вмешиваться в нормальную работу школ.

"Мы хотим заверить общественность, что у нас нет конкретной информации, которая бы свидетельствовала о том, что кому-то угрожает опасность", – говорится в сообщении полиции в социальной сети.

Полиция не отдавала приказа об эвакуации школ, сказал Моравчик.

Напомним, утром 2 сентября полиция Литвы зарегистрировала ряд сообщений о получении электронных писем на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.

Осенью прошлого года многие школы и другие учреждения по всей Литве несколько дней подряд получали сообщения о заминировании. Но ни одна из угроз не оказалась реальной.

Также ложные сообщения о минировании получали аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также Каунасская гидроэлектростанция.

В связи с псевдоминированием из литовских аэропортов эвакуировали пассажиров.

Подобные сообщения получили также учебные заведения в Латвии и Эстонии.