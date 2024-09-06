Молдавские банки окончательно прекратили перевод денег из России

Все молдавские банки, которые предоставляли доступ к российской системе денежных переводов "Золотая Корона", единственному способу перевода денег между Молдовой и Россией, объявили о прекращении сотрудничества с ним.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Молдавские банки Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank не предоставили объяснений решению прекратить сотрудничество с "Золотой Короной", которое вступило в силу с пятницы, 6 сентября.

Но этот шаг произошел после того, как США наложили санкции против России, в частности "Центра финансовых технологий", который и разработал систему "Золотая Корона".

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"Эти банки оценили риски и решили, что пришло время действовать именно таким образом, а не под влиянием молдавского правительства, которое всегда колебалось относительно введения санкций против России", – сказал BIRN Вячеслав Ионица, экономический эксперт из кишиневского аналитического центра IDIS Viitorul.

Ионица предостерег, что это решение создаст большие проблемы для молдаван в России, которые присылают деньги домой. По его оценкам, около 70% денежных переводов, отправленных домой из России, проходят через банковскую систему.

В то же время российские деньги все еще поступают в Гагаузию – пророссийский регион Молдовы, где незаконно используются карты российской платежной системы "МИР". Кроме того, карты "МИР" также используются в непризнанном Приднестровье.

В прошлом месяце стало известно, что Служба информации и безопасности Молдовы обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты российского "Промсвязьбанка" – на открытые в банке счета гагаузские пенсионеры и бюджетники ежемесячно получают надбавку в размере 2 тыс. леев (чуть больше 100 евро).