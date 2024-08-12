В Молдове блокируют доступ к росбанку, через который платят "надбавки" от беглого олигарха

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты российского "Промсвязьбанка" – на открытые в банке счета гагаузские пенсионеры и бюджетники ежемесячно получают надбавку 2 тыс. леев (чуть больше 100 евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Мобильный оператор Orange, в частности, рассказал, что сайты заблокировали на базе обращения СИБ, датированного 8 августа этого года. Речь идет о главной странице сайта "Промсвязьбанк" и связанных с ним субдоменах.

Примечательно, что на сайте СИБ и других крупных интернет-провайдеров нет никакой информации о предписании спецслужбы заблокировать сайт российского банка.

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"Промсвязьбанк" с 2018 года находится в собственности российского государства. Как пишет Forbes, с конца 2019 года "Промсвязьбанк" официально является опорным банком оборонно-промышленного комплекса. После начала войны в Украине "Промсвязьбанк" находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

В Молдове "Промсвязьбанк" стал известен после того, как власти Гагаузии (башкан Гагаузии Евгения Гуцул связана с находящимся в розыске политиком Иланом Шором) заключили с банком соглашение "о сотрудничестве и поддержке". Власти Гагаузии утверждают, что пенсионеры и бюджетники ежемесячно получают "от наших партнеров" надбавку около 2 тысяч леев. Они должны получать их на банковские карты платежной системы "Мир".

Однако в Молдове, за исключением территории Приднестровья, карты "Мир" не работают. Перевести деньги на карту молдовского банка стало сложнее, после того как система денежных переводов "Золотая корона" отменила онлайн-переводы в Молдове.

Неделю назад башкан Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что госканцелярия Молдовы опротестовала в суде соглашение между гагаузскими властями и "Промсвязьбанком".

Напомним, пророссийскому блоку "Победа" беглого олигарха Илана Шора отказали в регистрации для участия в президентских выборах и референдуме в Молдове.

Напомним, в апреле этого года несколько близких к Шора молдовских партий провели съезд в Москве и объединились в политический блок "Победа".

Беглый олигарх, возглавивший блок, выступил за федерализацию Молдовы, которая должна состояться при "посредничестве" России.